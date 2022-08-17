Две магнитные бури ожидаются в Новосибирске

В Новосибирске ожидаются две магнитные бури. Фото: Евгения ГУСЕВА

18 и 19 августа новосибирцы окажутся под влиянием магнитной бури. Об этом сообщают на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

В четверг, 18 августа, буря ожидается в период между 9:00 и 16:00. Эксперты прогнозируют среднюю магнитную бурю (уровень G2).

В пятницу, 19 августа, геомагнитное поле будет возмущено с 9:00 до 10:00. Магнитная буря будет слабой (уровень G1).

В эти дни метеозависимым людям придется несладко. Могут появиться головные боли, слабость и головокружение.

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