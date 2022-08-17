В Новосибирске вор-барсеточник обчистил машины на улице Спортивной

Мужчина попал на камеры. Фото: скринщот из видео из группы "Чистая Слобода"

В Новосибирске вор-барсеточник обчистил несколько машин в Ленинском районе на улице Спортивная. На кадрах видно, как мужчина подходит к иномарке, стягивает рукав, чтобы не оставить отпечатков и залезает внутрь салона, забирает оттуда сумку и убегает.

- 12 августа он проник в машину и украл сумку. За три дня до этого он обчистил другой автомобиль. Заявление в полицию написано, - говорится в группе «Чистая Слобода».

Теперь найти автомобильного вора предстоит сотрудникам полиции.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

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