В Новосибирской области увеличились выплаты на развитие ЛПХ до 200 тысяч рублей

На развитие личного подсобного хозяйства жители региона смогут получить господдержку в 200 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области на 100 тысяч увеличили господдержку на развитие личного подсобного хозяйства и на открытие собственного дела при заключении соцконтакта. Ее размер вырос в первом случае вырос до 200 тысяч, во втором — до 350 тысяч рублей.

— Соцконтракт действует в регионе с 2010 года. Материальная помощь оказывается жителям с низким уровнем дохода, попавшим в непростую жизненную ситуацию. Выделенное финансирование позволяет не только поддержать доходы семьи, но и преодолеть трудности в долгосрочной перспективе, — пояснили в региональном правительстве.

С 2021 года региональная мера поддержки получила федеральное софинансирование и расширила количество направлений, по которым можно заключить соцконтракт. Так в текущем году господдержку можно получить для поиска работы, приобретения товаров первой необходимости, для открытия собственного дела и развития личного подсобного хозяйства. Объем же финансирования по соцконтракту в 2022 году составил около 850 миллионов рублей. Всего планируется заключить более 9 тысяч соглашений.

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