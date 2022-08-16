В Новосибирске иномарка сбила 8-летнего мальчика, перебегавшего дорогу

В Новосибирске иномарка сбила ребенка, перебегавшего дорогу. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске иномарка сбила ребенка, перебегавшего дорогу. ДТП случилось вечером 16 августа в Советском районе.

— В 17:25 39-летний водитель автомобиля «Понтика Вайт» ехал по улице Иванова и около дома № 2 сбил 8-летнего мальчика, перебегавшего дорогу вне зоны пешеходного перехода, — сообщает Госавтоинспекция по Новосибирску.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу. На месте работал экипаж ДПС, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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