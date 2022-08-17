В Новосибирске ищут кота с разноцветными глазами

У кота разноцветные глаза. Фото: предоставлено Натальей

В Новосибирске ищут кота с разноцветными глазам: один глаз у него голубой, а другой - зеленый. Окрас у животного белый, его кличка – Степан. Кот убежал из Кировского района с улицы Проектная.

- У нас дача в том районе, и мы иногда привозилитуда кота. Это был 4 раз. Он убежал и не вернулся, - рассказала КП-Новосибирск Наталья, хозяйка кота.

По словам женщины, она тут же разместила объявления в социальных сетях. Было несколько откликов, но это были не те питомцы.

- Многие предполагают, что его могли украсть. Но Степан не ласковый, он не пошел бы ни к кому на руки, - говорит хозяйка кота.

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