В Новосибирске пенсионер ударил ножом соседа из-за громкой музыки

Ссора началась из-за громкой музыки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске ссора соседей по квартире окончилась уголовным делом и судом. Подробности приговора рассказали КП-Новосибирск в прокуратуре Заельцовского района.

Инцидент случился вечером 14 апреля 2022 года в частном доме на улице 1-я Грузинская. 60-летний подсудимый отдыхал в своей комнате, когда его соседка по квартире вместе с парнем громко включили музыку. Мужчина сделал девушке замечание, молодой человек вступился за нее и завязалась перепалка, в ходе которой парень ударил пенсионера.

Тот в ответ достал штык-нож и воткнул в грудь нападавшему.

- Скорая увезла потерпевшего в больницу, у него обнаружили проникающее ранение с пневмотораксом. Полиция задержала пожилого мужчину, подсудимый признал вину и раскаялся. Он сказал, что в тот момент был пьян и будучи трезвым не стал бы махать ножом. Потерпевший простил подсудимого, с которым они дружили, и просил не наказывать строго, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Заельцовского района Анна Проскурина.

Суд приговорил его к трем годам колонии общего режима.

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