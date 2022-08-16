В Новосибирске подростки на иномарке влетели в припаркованные «Жигули»

В Новосибирске группа подростков устроили экстремальный заезд по Северо-Чемскому жилмассиву. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

В Новосибирске группа подростков устроили экстремальный заезд по Северо-Чемскому жилмассиву. Гонки, завершившиеся ДТП на парковке, попали на запись камеры видеонаблюдения.

На кадрах ролика, опубликованного в паблике «АСТ-54» видно, как машина на достаточно большой скорости влетает с дороги прямо в припаркованные на придомовой территории «Жигули».

О судьбе юных гонщиков автор видео не рассказал.

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