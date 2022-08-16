В Новосибирске подростки на иномарке влетели в припаркованные «Жигули»

В Новосибирске группа подростков устроили экстремальный заезд по Северо-Чемскому жилмассиву. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"
В Новосибирске группа подростков устроили экстремальный заезд по Северо-Чемскому жилмассиву. Гонки, завершившиеся ДТП на парковке, попали на запись камеры видеонаблюдения.
На кадрах ролика, опубликованного в паблике «АСТ-54» видно, как машина на достаточно большой скорости влетает с дороги прямо в припаркованные на придомовой территории «Жигули».
О судьбе юных гонщиков автор видео не рассказал.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер