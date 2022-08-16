В новосибирских пунктах приема металла перестали платить за канализационные люки

В Новосибирске перестали сдавать на металл крышки люков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске в ночь на 16 августа исчезла крышка канализационного люка на улице Сибсельмашевской. Об этом рассказал в эфире радио КП-Новосибирск слушатель Илья Плеханов.

– Чуть дальше переезда со Станционной на Сибсельмашевскую исчез люк. Вчера шел, люк там стоял. Сейчас утром иду – люка нет. Просто дырка! Как будто его украли, – предположил Илья.

Слушатели предположили, что люки в Новосибирске воруют, чтобы сдать на черный металл. В ответ на это нашлись знатоки, которые рассказали о том, что целые крышки больше не принимают в пунктах приема металлолома.

– Сейчас целые канализационные люки не принимают в металлоприемке, только сломанные. Поэтому вор не мог украсть дорожный люк, – заметил опытный слушатель. – То, что не принимают целые люки, точно знаю из собственного опыта. Его не приняли, хоть он был и не ворованный, не поймите неправильно, – смутился мужчина.

Он сообщил, что работает на экскаваторе и занимается реконструкцией инженерных сетей. А сломать крышку люка для того, чтобы сдать на металл, практически невозможно.

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