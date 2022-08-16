В Новосибирске завершилась последняя распродажа товаров IKEA

В Новосибирске окончательно закрылась ИКЕА. Фото: Иван МАКЕЕВ

В магазине IKEA завершили онлайн-продажу товаров для новосибирских покупателей. Корзина, список покупок и личный кабинет на сайте больше недоступны. Как сообщают на официальном сайте торговой сети, еще некоторое время магазин будет работать только на выдачу, возврат и обмен товаров.

Заказ можно забрать в пунктах выдачи товаров, причем чем быстрее, тем лучше.

– Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время. Чтобы обеспечить максимальную пропускную способность склада и выдать как можно больше заказов, мы вынуждены минимизировать время хранения. Невостребованные заказы будут расформированы, а деньги будут возвращены на счет, с которого была оплачена покупка, – уточнили в магазине.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть недавно высказался в эфире радио КП-Новосибирск о закрытии магазина в городе и в России. Он признался, что был там всего один раз, но считает, что есть более достойные отечественные производители.

– Я не очень понимаю, зачем это делает ИКЕА. Вложив миллиарды в Российскую Федерацию – и торговая сеть здесь была, и производство, – и все это бросить… Ясно, что за счет продаж компенсировать эти деньги вряд ли удастся, – отметил градоначальник.

На официальном сайте обещают, что все купленные товары прослужат минимум 2 года. Гарантийный срок составляет всего 2 месяца с момента приобретения. В течение двух недель после покупки все еще можно будет оформить возврат.

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