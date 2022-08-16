В Новосибирской области не планируют вводить обязательный масочный режим

В Новосибирской области пока не планируют возвращать масочный режим. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирской области пока не планируют вводить обязательный масочный режим. Патогенность вируса снизилась, а маски перешли в разряд «сезонных аксессуаров». Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона заявил губернатор Андрей Травников.

– С одной стороны, конечно, напрягает рост заболеваемости. С другой стороны, успокаивает, что практически все заболевания проходят в легкой форме, без госпитализации. Однако коварство COVID-19 кроется в осложнениях, которые иногда выявляются намного позже выздоровления, – заметил губернатор.

Андрей Травников уточнил, что диспансеризацию и плановые осмотры нельзя сворачивать, несмотря на то, что в Новосибирскую область пришла новая волна коронавируса. В администрации Бердска уже начали вводить масочный режим для сотрудников, однако Новосибирск данное ограничение пока не затронет.

– На оперативном штабе был рассмотрен ряд мероприятий, которые необходимо продолжать. Но на данном этапе развития эпидемического процесса возобновление ограничительных мер не требуется, – сообщил глава новосибирского Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Обязательный масочный режим введен в учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием пациентов и в медицинских организациях. В общественном транспорте проводят регулярную дезинфекцию.

– Конечно же, мы будем следить за развитием ситуации и принимать своевременные решения о введении каких-то дополнительных мер и рекомендаций. Маска – это вообще должен быть сезонный аксессуар накануне подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, а не только COVID-19, – подчеркнул губернатор.

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