В Новосибирске сдают в аренду офис почти за миллион рублей в месяц. Фото: Циан / Деловой Новосибирск.

В центре Новосибирска сдают в аренду офисное здание почти за миллион рублей в месяц. Судя по данным сайта «2ГИС», здесь раньше располагались офисы Сибирского таможенного управления. Компания «Деловой Новосибирск» опубликовала объявление об аренде на сайте «Циан».

– Здание расположено в Тихом центре, всего 10 минут пешим ходом до станции метро Площадь Ленина и остановок общественного транспорта. Здание можно использовать под офисную деятельность, медицинский центр, – сообщает агентство недвижимости.

В бывшем здании Сибирского таможенного управления три входа: отдельный с улицы и два – с первого этажа. На первом также поместились 5 кабинетов и гараж с высотой потолков почти 4 метра. На втором этаже офисная кабинетная система, на 3 этаже расположены шесть отдельных кабинетов и кухня, на 4 – четыре кабинета.

Стоимость аренды составляет 850 рублей за квадратный метр. В месяц – 929 900 рублей. Коммуналку арендатор должен будет оплачивать отдельно.

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