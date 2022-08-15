Новосибирец погасил долг в 75 тысяч, чтобы продать тягач

Кроме самого долга в 75 тысяч рублей, мужчина должен был оплатить еще и исполнительский сбор в 5 тысяч рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

57-летний житель Новосибирской области запланировал продать свой тягач, но не смог из-за задолженности. Оказалось, судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия движимого имущества мужчины. И чтобы продать грузовик, нужно было погасить долг в 75 тысяч рублей.

— Должник от уплаты задолженности уклонялся и скрывался от судебного пристава. По адресу, указанному в исполнительном документе, он не проживал. Свое фактическое местожительство и место работы утаивал. На телефонные звонки сотрудника не отвечал, — сообщила и.о. начальника Маслянинского районного отделения УФССП региона Наталья Измайлова.

Кроме самого долга в 75 тысяч рублей, мужчина должен был оплатить еще и исполнительский сбор в 5 тысяч рублей. А чтобы не ехать в отделение за квитанцией об оплате, сибиряк вывел ее через сайт регионального отделения судебных приставов. Как только задолженность была погашена, мужчина смог продать свой тягач.

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