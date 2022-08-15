В Октябрьском районе Новосибирска таксист сбил пешехода

В Новосибирске таксист сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе. Фото: АСТ-54
В Новосибирске на улице Пролетарской таксист сбил пешехода. Информация появилась в группе «АСТ-54».
Как сообщили очевидцы, ДТП произошло в 19:40. Машина наехала на молодого человека около дома №25.
− Парень переходил дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, − отметили в паблике.
На место прибыл экипаж ДПС. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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