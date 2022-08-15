В Новосибирске дачники теряют урожай помидоров из-за вершинной гнили и фитофторы

Новосибирские дачники теряют урожай помидоров из-за вершинной гнили и фитофторы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирские дачники жалуются на то, что вершинная гниль и фитофтора поражают посаженные ими помидоры. В разговоре с КП-Новосибирск агроном Людмила Шубина объяснила, почему это происходит.

− Вершинная гниль – это не столь страшное заболевание. Это скорее физиологическое расстройство растений. Причем не все сорта от этого страдают. В жаркую погоду в закрытом грунте отмирает точка роста, и происходит некроз ткани вокруг нее. И в итоге получается вершинная гниль, − рассказала эксперт.

По словам агронома, если огородник не хочет расстаться с сортом, страдающим от вершинной гнили, то ему необходимо перевести растение в открытый грунт. И тогда вершинная гниль пропадет.

Что касается фитофтороза, то там совершенно иная история.

− Факторов, вызывающих фитофтороз, достаточно много. Это грибковое заболевание. Для того, чтобы оно развивалось, необходимы два главных условия. Это похолодание, а также высокая влажность (как от осадков, так и из-за обильного полива), − объяснила в разговоре с КП-Новосибирск Людмила Шубина. − В теплицах это менее выражено, так как за счет парникового эффекта температура внутри выше. Поэтому томаты в закрытом грунте менее подвержены фитофторозу.

Эксперт отметила, что возбудители фитофторы находятся в почве. И как только возникают благоприятные условия, они начинают вначале прогрессировать на листовых пластинах, которые соприкасаются с землей.

− Потом листочки становятся бурыми и в конце концов опадают. Споры гриба прорастают в почву и начинают заражать сами томаты, − добавила агроном. − Нужно как можно быстрее собрать крупные томаты в технической спелости и положить их в теплое темное место.

В Сибири помидоры в технической зрелости собирают в начале либо в середине августа.

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