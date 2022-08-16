В Новосибирске прокуратура заблокировала каналы блогеров-зацеперов на YouTube

Прокуратура нашла в видео экстремалов пропаганду смертельно опасного развлечения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске транспортная прокуратура заблокировала каналы блогеров-зацеперов на YouTube. Решение появилось 15 августа на сайте Железнодорожного районного суда.

Согласно материалам дела, под блокировку попали три YouTube - канала зацеперов из Новосибирска и Красноярска.

- В ходе проверки установлено, что на указанных сайтах размещены видеоролики, которые пропагандируют среди молодежи противоправные действия на железнодорожном транспорте – зацепинг, а также содержит инструкции по совершению указанных действий. Видеоролики сообщают о передвижении на железнодорожном транспорте вне вагона, то есть на подножках, крышах вагонов и других не приспособленных для проезда пассажиров местах. Они могут побудить у молодежи желание передвигаться на железнодорожном транспорте именно таким способом, что может повлечь травмы и гибель людей ввиду несоблюдения техники безопасности, – сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Суд отметил – согласно пункту 12 Правил нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности Минтранса РФ, гражданам запрещено проходить к вагонам до полной остановки поезда; проезжать в местах, неприспособленных для проезда. Однако упомянутые действия, отраженные в видеороликах, влекут нарушение требований законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте, а также возможность наступления тяжких последствий.

Суд Железнодорожного района частично удовлетворил иск и «Роскомнадзор» немедленно заблокировал ролики.

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