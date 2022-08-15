В Бердске снова ввели масочный режим из-за коронавируса

В Бердске снова вводят масочный режим. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Бердске снова вводят масочный режим. Об этом объявил глава города Евгений Шестернин утром в понедельник, 15 августа, пишет Бердск-Онлайн.

Принято такое решение было после того, как главврач бердской ЦГБ Елена Тоцкая сообщила, что эпидобстановка с коронавирусом в Бердске снова ухудшается. Заболеваемость выросла на 12% среди взрослых и на 15% — среди детей. За неделю в городе было выявлено 118 новых случаев заражения.

Напомним, в целом по Новосибирской области за неделю практически на 50% увеличилось количество людей, заболевших коронавирусом. Об этом сообщил глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов. Он также отметил, что рост заболеваемости ковидом фиксируют уже четвертую неделю подряд.

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