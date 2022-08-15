В Новосибирске запретят парковку на Фрунзе с 29 августа

Запрет на парковку начнет действовать с 29 августа. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске с 29 августа введут ограничения на парковку на улице Фрунзе. Речь идет о нечетной стороне дороги от улицы Каменской до улицы Мичурина. Связано ограничение с появлением специальной полосы для общественного транспорта.

— Ограничения устанавливаются для обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственного проезда пассажирского транспорта, — пояснили в мэрии.

Напомним, что с 1 августа на Фрунзе убрали парковочные карманы на участке от Ольги Жилиной до Красного проспекта.

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