В поселке Линево под Новосибирском в горящей квартире погиб пенсионер

В Новосибирской области пенсионер погиб в горящей квартире. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Утром в понедельник, 15 августа, в поселке Линево Искитимского района загорелась квартира на втором этаже пятиэтажки. В горящей комнате пожарные нашли тело пенсионера. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области.

– На ликвидацию возгорания у сотрудников чрезвычайного ведомства ушло пять минут. В квартире на втором этаже огонь уничтожил мебель и домашние вещи на площади двух квадратных метров. Газодымозащитники при проведении разведки в горящей комнате нашли пенсионера без признаков жизни, – сообщили в ведомстве.

Пожар тушили 9 специалистов и три единицы техники. Причину возгорания установят дознаватели.

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