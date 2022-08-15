Губернатор Новосибирской области подтвердил решение о передаче городу средств из областного бюджета на ремонт дорог

Правительство региона передало городу 150 миллионов рублей на ремонт дорог. Фото: Иван ВИСЛОВ

В понедельник, 15 августа, на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Новосибирской области Андрей Травников подтвердил решение о выделении дополнительных средств Новосибирску. Оно было принято после рассмотрения министерством финансов и налоговой политики, а также министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области соответствующей просьбы со стороны мэрии.

– Как докладывают оба министра, в связи с подтверждённой фактической экономией от действующих контрактов есть возможность дополнительно выделить городу 150 миллионов рублей, – отметил глава региона.

В то же время Андрей Травников заострил внимание на необходимости своевременного освоения средств и окончания работ до наступления холодов. Мэр Анатолий Локоть подтвердил такую возможность. Муниципалитету и руководителям министерств поручено начать работу уже на этой неделе. Они должны будут подтвердить доведение средств и согласовать пообъектовый перечень работ.

Заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко доложил губернатору, что дополнительные средства Новосибирску будут доведены в течение текущей недели. Он дал соответствующие поручения коллегам по министерству финансов.

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