Пони гулял по дороге. Фото: скриншот из видео "АСТ-54 Black"
Новосибирцы засняли пони, гуляющего по Бердскому шоссе. Видео появилось в телеграмм-канале «АСТ-54 Black».
- Где-то между Большевистской и Бердским шоссе гуляет пони, - сообщают подписчики канала.
На кадрах видно, как пони медленно вышагивает по проезжей части. Он очень старался не мешать автомобилям.
В комментариях новосибирцы начали переживать за малыша:
- Заберите ребенка, а то собьют еще.
- Поймать бы и попридержать, а потом хозяину отдать.
- Маленький. Как он один то остался.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер