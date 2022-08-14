Пони гулял по дороге. Фото: скриншот из видео "АСТ-54 Black"

Новосибирцы засняли пони, гуляющего по Бердскому шоссе. Видео появилось в телеграмм-канале «АСТ-54 Black».

- Где-то между Большевистской и Бердским шоссе гуляет пони, - сообщают подписчики канала.

На кадрах видно, как пони медленно вышагивает по проезжей части. Он очень старался не мешать автомобилям.

В комментариях новосибирцы начали переживать за малыша:

- Заберите ребенка, а то собьют еще.

- Поймать бы и попридержать, а потом хозяину отдать.

- Маленький. Как он один то остался.

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