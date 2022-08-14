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Общество14 августа 2022 12:05

В центре Новосибирска построят 30-этажный дом

Застройщик уже получил разрешение на строительство
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Застройщик получил разрешение от мэрии.

Застройщик получил разрешение от мэрии.

Фото: Влад КОМЯКОВ

В центре Новосибирска построят 30-этажный дом. Разрешение на это появилось на сайте муниципального портала.

- Высота дома – 100 метров. В нем будет 127 квартир и столько же парковочных мест на подземной стоянке. В основном это будут 3 или 4-х комнатные студии, —говорится в документе.

Стройка будет развернута в Железнодорожном районе. Разрешение выдано до 31 декабря 2024 года.

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