Застройщик получил разрешение от мэрии. Фото: Влад КОМЯКОВ

В центре Новосибирска построят 30-этажный дом. Разрешение на это появилось на сайте муниципального портала.

- Высота дома – 100 метров. В нем будет 127 квартир и столько же парковочных мест на подземной стоянке. В основном это будут 3 или 4-х комнатные студии, —говорится в документе.

Стройка будет развернута в Железнодорожном районе. Разрешение выдано до 31 декабря 2024 года.

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