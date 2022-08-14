Иномарка сбила велосипедиста. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"

В центре Новосибирска иномарка сбила велосипедиста. ДТП произошло на улице Красный проспект.

- 25-летний водитель за рулем машины «Тойота Королла» ехал по улице Красный проспект со стороны улицы Крылова, с левым поворотом на улицу Гоголя. Около дома 65 на Красном проспекте совершил наезд на велосипедиста, - рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Велосипедиста забрали в больницу. Сейчас сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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