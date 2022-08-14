Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 августа 2022 5:57

В Новосибирске неизвестные ограбили кафе за 20 секунд

Хозяин заведения написал заявление в полицию
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Парни проникли в кафе через форточку. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"

Парни проникли в кафе через форточку. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"

В Новосибирске неизвестные ограбили кафе за 20 секунд. Инцидент произошел в Центральном районе на улице Ольги Жилиной.

- Несколько парней, на вид подростки, выбили форточку и залезли в кафе. Они успели забрать только кассу. Там было 14 тысяч рублей, а стоимость самого кассового аппарата – 10 тысяч рублей, - рассказал КП-Новосибирск владелец заведения.

По словам мужчины, воришек спугнула сработавшая сигнализация. Когда приехали сотрудники ГБР, на месте никого не оказалось.

Владелец кафе написал заявление в полицию. Сейчас он ищет свидетелей случившегося через соцсети.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер