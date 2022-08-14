Парни проникли в кафе через форточку. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"

В Новосибирске неизвестные ограбили кафе за 20 секунд. Инцидент произошел в Центральном районе на улице Ольги Жилиной.

- Несколько парней, на вид подростки, выбили форточку и залезли в кафе. Они успели забрать только кассу. Там было 14 тысяч рублей, а стоимость самого кассового аппарата – 10 тысяч рублей, - рассказал КП-Новосибирск владелец заведения.

По словам мужчины, воришек спугнула сработавшая сигнализация. Когда приехали сотрудники ГБР, на месте никого не оказалось.

Владелец кафе написал заявление в полицию. Сейчас он ищет свидетелей случившегося через соцсети.

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