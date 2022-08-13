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Общество13 августа 2022 13:17

Депутат Сергей Конько упал с велосипеда, поздравляя новосибирцев с Днем физкультурника

Видео с нестандартным поздравлением он опубликовал в соцсетях
Галина СИМОНОВА
Поздравление пошло немного не по плану. Фото: Кадр из видео\Сергей Конько

Поздравление пошло немного не по плану. Фото: Кадр из видео\Сергей Конько

Депутат Заксобрания Новосибирской области Сергей Конько поздравил сибиряков с Днем физкультурника. Он записал ролик с поздравлениями и выложил в сеть. На кадрах видео Сергей в полной экипировке едет на велосипеде, но в какой-то момент теряет равновесие и падает.

— Друзья, с днём физкультурника! Спортсменов, любителей спорта и всех желающих им заниматься, поздравляю с праздником! — подписал ролик Сергей Конько. — Я занимаюсь плаванием, дзюдо, ходьбой на лыжах, а на работу приезжаю на велосипеде. А какие виды спорта предпочитаете вы?

Подписчики политика оценили его самоиронию и поинтересовались, не повредил ли он себя ничего при падении.

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