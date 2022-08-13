В Новосибирске влюбленная пара застряла на лодке у берега Оби

В Новосибирске влюбленная пара решила отправиться в романтическое путешествие на остров Медвежий. Фото: Аварийно-спасательная служба НСО

В Новосибирске влюбленная пара решила отправиться в романтическое путешествие на остров Медвежий. Сев в лодку, сибиряки заметили, что вниз по течению им плыть достаточно легко, а вот чтобы идти вверх — необходимо грести веслами. В итоге, с течением романтики не справились и потеряли одно весло. Им удалось пристать к берегу. А дальше на помощь влюбленным поспешили спасатели.

— В 3:30 ночи к месту выехали спасатели. Они быстро обнаружили пострадавших и переправил их вместе с личными плавательными средствами на берег реки Обь, — рассказали в Аварийно-спасательной службе Новосибирской области.

Уже на берегу спасатели объяснили сибирякам как себя нужно вести на воде, и почему лучше не садится в лодку без спасжилетов.

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