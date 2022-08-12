В Новосибирск прилетел «самолет судного дня»

В Новосибирск прилетел самолет ИЛ-80, который еще в народе называют самолетом «судного дня».
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирск прилетел самолет ИЛ-80, который еще в народе называют «самолетом судного дня». Это полноценный командный пункт, который неделями может находиться в воздухе.
— Я увидела этот самолет в бинокль, он летел как раз в Толмачево, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница.
В ЦВО этот факт пока никак не прокомментировали. Однако вероятно, прилет ИЛ-80 может быть связан с проведением на аэродроме Толмачево международного военно-технического форума «Армия-2022», где будут представлены образцы разной военной техники.
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