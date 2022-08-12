Под Новосибирском грузовик вылетел в кювет и перевернулся

В Новосибирской области недалеко от Толмачево слетел с дороги грузовик. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"
В Новосибирской области недалеко от Толмачево слетел с дороги грузовик. О ДТП рассказали в соцсетях очевидцы.
— Возле Толмачёво грузовик стелет с дороги, в результате аварии образовалась пробка в обе стороны, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
На месте работают пожарные и экипаж скорой помощи. В Госавтоинспекции аварию пока не прокомменитровали.
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