Под Новосибирском грузовик вылетел в кювет и перевернулся

В Новосибирской области недалеко от Толмачево слетел с дороги грузовик. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

В Новосибирской области недалеко от Толмачево слетел с дороги грузовик. О ДТП рассказали в соцсетях очевидцы.

— Возле Толмачёво грузовик стелет с дороги, в результате аварии образовалась пробка в обе стороны, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На месте работают пожарные и экипаж скорой помощи. В Госавтоинспекции аварию пока не прокомменитровали.

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