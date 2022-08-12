Телефонные мошенники из Новосибирска обманули людей на 100 тысяч рублей.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Новосибирске задержали подозреваемых, совершивших серию дистанционных мошенничеств. Об этом сообщили в ГУ МВД России по НСО.
Удалось установить, что двое парней 21 и 27 лет использовали базу финансовых организаций и обзванивали клиентов, которые оставили заявки на получение кредита в Интернете.
Злоумышленники притворялись банковскими работниками. По телефону они убеждали людей перечислить им деньги. Необходимость денежного перевода они объясняли тем, что нужно оплатить дополнительные услуги по выдаче кредита – например, страховку или курьерскую доставку.
Мошенническая схема работала с февраля по июль 2022 года.
В начале августа в квартирах подозреваемых прошли обыски. Там полицейские обнаружили и изъяли мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты.
− В настоящее время установлено двое потерпевших − это жители Саратовской области и города Севастополя. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей, − отметили в МВД.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Сейчас полицейские собирают доказательственную базу и устанавливают дополнительные факты преступной деятельности подозреваемых.
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