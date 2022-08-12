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Происшествия12 августа 2022 12:46

Телефонные мошенники из Новосибирска обманули людей на 100 тысяч рублей

Злоумышленников задержали
Анастасия ХРОМЫХ
Телефонные мошенники из Новосибирска обманули людей на 100 тысяч рублей.

Телефонные мошенники из Новосибирска обманули людей на 100 тысяч рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске задержали подозреваемых, совершивших серию дистанционных мошенничеств. Об этом сообщили в ГУ МВД России по НСО.

Удалось установить, что двое парней 21 и 27 лет использовали базу финансовых организаций и обзванивали клиентов, которые оставили заявки на получение кредита в Интернете.

Злоумышленники притворялись банковскими работниками. По телефону они убеждали людей перечислить им деньги. Необходимость денежного перевода они объясняли тем, что нужно оплатить дополнительные услуги по выдаче кредита – например, страховку или курьерскую доставку.

Мошенническая схема работала с февраля по июль 2022 года.

В начале августа в квартирах подозреваемых прошли обыски. Там полицейские обнаружили и изъяли мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты.

− В настоящее время установлено двое потерпевших − это жители Саратовской области и города Севастополя. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей, − отметили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Сейчас полицейские собирают доказательственную базу и устанавливают дополнительные факты преступной деятельности подозреваемых.

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