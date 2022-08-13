Жительница Новосибирска нашла пластик в блинах с мясом, заказанных в кафе

В блинах был пластик. Фото: "Flamp"

Жительница Новосибирска нашла пластик в блинах с мясом, которые заказала в одном из городских кафе и взяла с собой на вынос. Пришла домой, решила съесть готовое блюдо и обнаружила неприятный сюрприз.

- Когда начали есть, оказалось, что во всех блинах куски пластмассы, - пишет женщина на сайте «Flamp».

На фото, приложенном к отзыву на сайте, видно, что среди фарша, которым фаршировали блины, лежат маленькие черные кусочки пластмассы. По словам покупательницы, еду пришлось выкинуть из-за неаппетитных ингридиентов.

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