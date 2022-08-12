В Ленинском районе Новосибирска автомобиль сбил 8-летнего мальчика на самокате

Мальчика на самокате сбили в Новосибирске. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пятницу, 12 августа, мужчина на «Тойоте Матрикс» сбил 8-летнего мальчика в Новосибирске. Об этом сообщили в ГИБДД.

ДТП произошло в 12:56 на территории Ленинского района.

− У дома №16 по улице Пархоменко водитель наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть слева направо на самокате, − рассказали в Госавтоинспекции.

В ГИБДД уточнили, что 8-летний мальчик пересекал дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадал ребенок. Его доставили в больницу.

На место прибыл экипаж ДПС, который устанавливал обстоятельства произошедшего.

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