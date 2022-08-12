В Новосибирской области нашли деревни со смешными названиями Колбаса и Старый Карапуз

В Новосибирской области нашли деревни Зюзя и Колбаса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В районах Новосибирской области есть деревни и села с милыми и забавными названиями. Деревня Караси в Баганском районе находится рядом с одноименным озером. Также там есть село Тычкино. Деревня с таким же названием расположена в Венгеровском районе.

В Купинском районе есть Веселый Кут и Красный Кут. Кут – это угол избы.

В Барабинском районе на картах можно найти село и озеро с названием Зюзя. Есть и река под забавным именем Карапуз, а деревня рядом с ней – Старый Карапуз.

В Кыштовском районе нашли деревню и реку с названием Колбаса, а в Искитимском районе есть деревня Девкино.

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