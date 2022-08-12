Рассказываем о пробках на утро пятницы.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Пробки в Новосибирске 12 августа 2022 года: сложно проехать по улице Петухова и Советскому шоссе из-за аварии. Пробки на Невельского и Порт-Артурской.
Движение остановилось на Бетонном переезде в обе стороны, а также затруднен проезд по улицам Широкой и Станционной. Об этом сообщает «2ГИС».
Стоит Октябрьский мост и улица Большевистская. На выезде с Фабричной водители встали в пробку на улице Ипподромской из-за ДТП. Там столкнулись два автомобиля. Затруднено движение на перекрестках улиц Дуси Ковальчук и Плановой, а также Курчатова и Объединения.
Уровень пробок в Новосибирске оценивают в 3 балла.
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