Для Новосибирска закупят семь новых дорожных машин

В Новосибирск до 15 декабря поступят семь новых машин для уборки улиц. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирск до 15 декабря поступят семь новых машин для уборки улиц. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть. Шесть из них направят в ДЭУ № 1, одну — в ДЭУ № 3.

— Это будут комбинированные дорожные машины. Их можно будет использовать вне зависимости от сезона для содержания дорог любой категории. В них предусмотрен снегоочиститель, распределитель противогололедных материалов, щетка и поливально-моечное оборудование, — пояснил градончальник на встрече с журналистами.

Мэр также отметил, что на сегодняшний день, обновление парков спецтехники — один из приоритетов для развития дорожно-транспортной городской сети.

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