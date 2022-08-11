Для Новосибирска закупят семь новых дорожных машин

В Новосибирск до 15 декабря поступят семь новых машин для уборки улиц.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирск до 15 декабря поступят семь новых машин для уборки улиц. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть. Шесть из них направят в ДЭУ № 1, одну — в ДЭУ № 3.
— Это будут комбинированные дорожные машины. Их можно будет использовать вне зависимости от сезона для содержания дорог любой категории. В них предусмотрен снегоочиститель, распределитель противогололедных материалов, щетка и поливально-моечное оборудование, — пояснил градончальник на встрече с журналистами.
Мэр также отметил, что на сегодняшний день, обновление парков спецтехники — один из приоритетов для развития дорожно-транспортной городской сети.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер