В Новосибирской области пока не планируют вводить обязательную вакцинацию

Сейчас коллективный иммунитет составляет 30%. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирской области не планируют вводить обязательную вакцинацию несмотря на рост заболеваемости и снижение коллективного иммунитета. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

— Коллективный иммунитет сейчас 30%. Доходил он практически до 70%, но благоприятная обстановка на территории области привела к тому, что желающих вакцинироваться стало меньше. Но пока о возвращении к обязательной вакцинации речь не идет, — пояснил Хальзов.

Напомним, что из-за роста заболеваемости коронавирусом жителям региона порекомендовали носить маски. Обязательный масочный режим не возвращается, но в оперштабе считают, что людям лучше пользоваться масками в общественных местах. Также желательно, чтобы маски носили работникам торговли и учреждений культуры.

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