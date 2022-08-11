Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 августа 2022 11:29

В Новосибирской области пока не планируют вводить обязательную вакцинацию

Об этом заявил министр здравоохранения Константин Хальзов
Надежда КАСЬЯНОВА
Сейчас коллективный иммунитет составляет 30%.

Сейчас коллективный иммунитет составляет 30%.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирской области не планируют вводить обязательную вакцинацию несмотря на рост заболеваемости и снижение коллективного иммунитета. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

— Коллективный иммунитет сейчас 30%. Доходил он практически до 70%, но благоприятная обстановка на территории области привела к тому, что желающих вакцинироваться стало меньше. Но пока о возвращении к обязательной вакцинации речь не идет, — пояснил Хальзов.

Напомним, что из-за роста заболеваемости коронавирусом жителям региона порекомендовали носить маски. Обязательный масочный режим не возвращается, но в оперштабе считают, что людям лучше пользоваться масками в общественных местах. Также желательно, чтобы маски носили работникам торговли и учреждений культуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителям Новосибирской области порекомендовали снова носить маски в общественном транспорте

Заболеваемость коронавирусом растет с каждым днем (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер