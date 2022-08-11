Новосибирцам напомнили о бесплатных похоронах за счет мэрии

Новосибирцам напомнили о возможности бесплатного захоронения умерших. Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин рассказал КП-Новосибирск, что нельзя доверять «черным» ритуальным агентам. Это люди, которые стучат в дверь сразу после того, как умер родственник, и предлагают похоронные услуги.

– Мы стараемся донести до людей: если в семье горе, нужно найти мужество и отказать «черным агентам», которые приезжают. Они покупают информацию за деньги и устраивают похороны намного дороже. Откройте карты, вызовите нормального агента, и это обойдется дешевле ровно на столько, во сколько им обошлась информация об умершем, – заявил в эфире радио КП-Новосибирск Виталий Витухин.

При этом глава департамента подчеркнул, что муниципалитет организует похороны бесплатно.

– Мы обеспечиваем бесплатные похороны в муниципалитете по заявлениям. Хоть кремация, хоть похороны, если вам не нужна помпезность. Абсолютно достойно, – заметил Виталий Витухин.

Муниципальное учреждение «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» открыто по будням с 8:00 до 18:00, по выходным до 16:00 на улице Потанинской, 42/1.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber