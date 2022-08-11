В Новосибирске спасатели помогли уставшему виндсерфингисту добраться до берега

Мужчине не понадобилась медпомощь. Фото: спасатели МАСС

В Новосибирске на Обском море спасатели помогли уставшему виндсерфингисту добраться до берега. Мужчину, дрейфующего недалеко от берега, заметили со спасательной вышки. Произошло это днем в четверг, 11 августа.

— Виндсерфингиста заметили в 500 метрах от берега. Он устал на воде и не мог больше управлять парусом. Информация была передана патрульной группе, — пояснили в МАСС.

Спасатели доплыли на катере до спортсмена, взяли его на борт вместе со всем снаряжением и доставили на берег. Медпомощь спортсмену не потребовалась.

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