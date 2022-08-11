Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, где провел свой отпуск

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал про свой 10-дневный отпуск.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил на вопрос, где он провел свой летний отпуск. Об этом градоначальник рассказал во время встречи с журналистами в четверг, 11 августа.
По словам мэра, он отдыхал 10 дней.
− Большее время я не могу использовать, потому что у нас очень много дел. Работа в городе кипит по многим программам, − объяснил Анатолий Локоть.
Градоначальник признался, что во время своего отпуска старался почаще выбираться на природу.
− Никуда за пределы Новосибирской области я не выезжал и практически не выезжаю. Но где конкретно я отдыхал – не скажу. Пусть это останется моим секретом, − добавил мэр Новосибирска.
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