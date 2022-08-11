Бывший налоговый инспектор из Новосибирска стала блогером и эпатирует публику дерзкими образами

Бывший налоговый инспектор из Новосибирска стала эпатажным блогером. Фото: Юлия КВИТКИНА

Ольга Платонова – популярный блогер из Новосибирска. Она обожает ловить восхищенные взгляды и поражать публику. В разговоре с КП-Новосибирск женщина рассказала, почему выбрала именно этот путь.

Раньше Ольга была налоговым инспектором. Работала в Инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) по Октябрьскому району.

− Вообще у меня несколько разных образований. Первое образование, повара-технолога, я получила, окончив техникум. Второе – экономическое, с красным дипломом. И третье – муниципальное и государственное управление, − отметила собеседница. – На всех моих должностях, где бы я ни работала, меня всегда тянуло к творчеству. Свои идеи я старалась внедрять в рабочий процесс.

Популярность пришла к Ольге в 2020 году, после победы в «Битве блогеров» в Новосибирске. В ней принимало участие около 25 контентмейкеров.

Любовь к ярким образам и эпатажу появилась у сибирячки давно. Фото: Константин ЖУКОВ / предоставлено героиней публикации

− Там было несколько туров борьбы – оффлайн и онлайн. Я одержала победу. Это подарило мне возможность самореализоваться на все 100%. Начали появляться крупные заказы, разнообразные контракты, − рассказала КП-Новосибирск Ольга. – До этого я была блогером-одиночкой. Вела соцсети чисто для себя. После победы на «Битве блогеров» моя популярность резко возросла. Например, «ВКонтакте» у меня шесть с половиной тысяч подписчиков.

Любовь к ярким образам и эпатажу появилась у сибирячки давно.

− Практически каждая девочка любит фильмы про популярность. И меня это все пленило. А если ты еще и симпатичная, умная, с актерскими способностями, пусть даже и без профессионального образования, то, так или иначе, начинаешь представлять себя звездой. Тогда я решила создать свой собственный образ, не похожий ни на кого. Меня называют «Сибирской Круэллой». Это означает, что я многоликая, меняю образы, но при этом остаюсь индивидуальной, − отметила Ольга.

Многие костюмы для новых образов женщины шьются по индивидуальному заказу. Они отражают разные стороны личности Платоновой.

− Свои идеи я стараюсь реализовывать как можно скорее. Важно понимать, что я эпатирую публику не только своими костюмами, но и поведением. Постоянно придумываю какие-то безумные челленджи и перформансы, чтобы меня заметили, − призналась блогер.

Ольга обожает быть в центре внимания. Фото: предоставлены героиней публикации

Как-то раз Ольга устроила челлендж со спортивной планкой. Каждый день ровно в 19:00 на протяжении месяца она вставала в планку независимо от того, где и в каком виде находилась. В один из дней сибирячка ехала в такси и поняла, что пришло время выполнить упражнение. Она попросила остановить машину на Октябрьской магистрали. Дала таксисту камеру, чтобы записать видео. Приняла нужную позу на тротуаре, пока водитель отходил от шока.

Вот таким необычным образом Ольга Платонова заявляет о себе и эпатирует публику.

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