В Новосибирске спасли женщину, которой угрожал ее сын с психическим расстройством

В Новосибирске человек с расстройством психики начал угрожать собственной матери. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Калининском районе Новосибирска мужчина с ментальным расстройством заперся в квартире со своей матерью и угрожал ей. Женщине пришлось вызвать спасателей.

ЧП произошло около 12 часов в среду, в доме на улице Новоуральской. Об этом в четверг, 11 августа, рассказали в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

– Заблокирована дверь, психически больной мужчина угрожает матери. Доступ в квартиру обеспечен, – сообщили в службе.

47-летнего мужчину с нарушениями психики передали сотрудникам полиции. Пострадавшей вызвали бригаду скорой помощи.

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