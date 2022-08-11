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Общество11 августа 2022 3:50

Стали известны районы Новосибирской области с наибольшим числом медведей

Больше всего косолапых в Убинском и Маслянинском районах
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Стали известны районы с наибольшим числом медведей.

Стали известны районы с наибольшим числом медведей.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Новосибирской области живет около 1,5 тысяч бурых медведей. По данным, указанным в постановлении губернатора региона об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, больше всего медведей обитает в Убинском районе. Расчетная численность составляет 275 особей. Вторым в списке следует Маслянинский район – там живут 243 медведя. В Колыванском районе 212 косолапых хищников, в Куйбышевском – 118.

Далее следуют Северный район (107 особей), Каргатский (97) и Кыштовский (96). В Тогучинском районе обитают 75 медведей, в Болотнинском – 63, а в Чулымском – 61, в Коченевском – 44, а в Венгеровском – 40.

Меньше всего медведей в Мошковском районе – там их всего 16, в Искитимском и Черепановском – по 6 особей.

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