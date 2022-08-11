Врач из Новосибирска описала основные симптомы отравления арбузом

Врач описала симптомы при отравлении арбузом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отравленный химикатами арбуз может нанести вред здоровью. Врач-терапевт сети многопрофильных клиник для всей семьи «‎1+1» Полина Терентьева рассказала, какие симптомы отравления могут ощутить новосибирцы, съев такой арбуз.

– Симптомы развиваются через 2-4 часа после употребления арбуза. Это боли в животе, спазмы, тошнота, рвота, жидкий стул многократно. Слабость, головные боли, повышение температуры, озноб и жар, – сообщила Полина Терентьева.

При отравлении нужно выпить сорбенты, пить много жидкости, чтобы избежать обезвоживания, а также срочно обратиться к врачу.

Даже спелый, натуральный арбуз следует есть в ограниченных количествах людям с сахарным диабетом, нарушением толерантности к углеводам или ожирением. У пациентов с хроническими болезнями желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы из-за переизбытка арбуза может начаться обострение.

Врач не рекомендует есть много арбуза беременным женщинам и аллергикам.

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