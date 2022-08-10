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Общество10 августа 2022 17:40

Сотрудники новосибирской IKEA пожаловались на невыплаченную после увольнения компенсацию

По словам работников, они либо вообще не получили деньги, либо получили меньше
Надежда КАСЬЯНОВА
По словам работников, они либо вообще не получили деньги, либо получили меньше.

По словам работников, они либо вообще не получили деньги, либо получили меньше.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники новосибирской IKEA пожаловались на выплаты компенсаций. По их словам, многим уволенным сотрудникам компания так и не выплатила ничего. А те счастливчики, кто все же получил компенсацию, рассказали, что ее сумма оказалась меньше указанной в расчетных листах.

— Компания гарантировала неукоснительное соблюдение прав работников в России при увольнении по соглашению сторон, в том числе и в части сумм и сроков выплат при увольнении. Однако, сейчас возникли проблемы у неопределённого числа уволенных сотрудников с получением выплат или их частей, связанных с расторжением трудового договора, — рассказала КП-Новосибирск лидер профсоюза IKEA в Новосибирске Нина Харитонова.

По словам женщины, при увольнении люди должны были получить разные суммы. Тут все зависит от выработки, стажа и различных надбавок. Так, например, при часовой ставке в 200-250 рублей в час при 40 часах зарплата выходила примерно 30-35 тысяч рублей.

— К выплате по увольнении положено две суммы. Первая прописана в соглашении сторон — от 7 окладов. Вторая сумма — это окончательный расчет. По нему производится расчет суммы, — пояснила Харитонова.

По ее словам, на данный момент неразбериха с выплатами случилась с теми, кто увольнялся в конце июля. А еще есть увольнительные соглашения, которые датируются концом августа или даже октябрем. И неизвестно, будут ли у тех людей проблемы с компенсациями.

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