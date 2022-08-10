Сотрудники новосибирской IKEA пожаловались на невыплаченную после увольнения компенсацию

По словам работников, они либо вообще не получили деньги, либо получили меньше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники новосибирской IKEA пожаловались на выплаты компенсаций. По их словам, многим уволенным сотрудникам компания так и не выплатила ничего. А те счастливчики, кто все же получил компенсацию, рассказали, что ее сумма оказалась меньше указанной в расчетных листах.

— Компания гарантировала неукоснительное соблюдение прав работников в России при увольнении по соглашению сторон, в том числе и в части сумм и сроков выплат при увольнении. Однако, сейчас возникли проблемы у неопределённого числа уволенных сотрудников с получением выплат или их частей, связанных с расторжением трудового договора, — рассказала КП-Новосибирск лидер профсоюза IKEA в Новосибирске Нина Харитонова.

По словам женщины, при увольнении люди должны были получить разные суммы. Тут все зависит от выработки, стажа и различных надбавок. Так, например, при часовой ставке в 200-250 рублей в час при 40 часах зарплата выходила примерно 30-35 тысяч рублей.

— К выплате по увольнении положено две суммы. Первая прописана в соглашении сторон — от 7 окладов. Вторая сумма — это окончательный расчет. По нему производится расчет суммы, — пояснила Харитонова.

По ее словам, на данный момент неразбериха с выплатами случилась с теми, кто увольнялся в конце июля. А еще есть увольнительные соглашения, которые датируются концом августа или даже октябрем. И неизвестно, будут ли у тех людей проблемы с компенсациями.

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