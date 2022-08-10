Под Новосибирском вандалы осквернили 20 могил, разломав надгробия

Осквернили более 20 могил. Фото: Венера Дорогина

В поселке Посевная под Новосибирском осквернили более 20 могил. Неизвестные забрались на территорию кладбища, повырывали столики, разломали ограждения и памятники.

Неизвестные повырывали ограды и столики. Фото: Венера Дорогина

— Могилы осквернили на старом Посевнинском кладбище. Осквернено более 20 могил. Что заставило этих людей совершить данный поступок? Может, оскверняют они могилы осознанно, к примеру, по политическим или религиозным убеждениям? Тяжело сказать, что творится в их головах... — написала на свой страничке ВКонтакте местная жительница Венера Дорогина.

Местные уже написали заявление в полицию. Фото: Венера Дорогина

По словам женщины, заявление в полицию уже написано. А поломанные памятники и оградки постепенно восстановят.

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