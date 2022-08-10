В Новосибирской области усилят вакцинацию педагогов от коронавируса к 1 сентября

В регионе усилят вакцинацию среди педагогов перед 1 сентября. Фото: Ксения Высотина

В Новосибирской области усилят вакцинацию среди педагогов перед 1 сентября. Такое решение было принято из-за роста заболеваемости, как среди взрослых, так и среди детей.

— Важнейшей задачей остается вакцинация и ревакцинация. Особое же внимание идет именно на ревакцинацию. Необходимо сохранить работу всех учреждений и организаций. Также важно подготовиться к 1 сентября, чтобы избежать вспышек заболеваемости в учебных учреждениях, — отметил первый заместитель губернатора Юрий Петухов во время заседания оперштаба.

В правительстве также отметили, что тревожным в плане увеличения числа заболевших может стать период с конца августа и до начала сентября. Именно в это время школьники и студенты будут возвращаться с каникул, а взрослые из отпусков.

Напомним, что в Новосибирск привезли новую партию детской вакцины от коронавируса. 3 тысячи доз «Спутник-М» предназначены для подростков от 12 до 17 лет.

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