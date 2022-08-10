В новосибирском метро пропал 79-летний мужчина в кепке

В Новосибирске ищут пропавшего 79-летнего мужчину. Фото: ЛизаАлерт НСО

В Новосибирске без вести пропал 79−летний Геннадий Харитонов. Об этом КП-Новосибирск сообщила руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Местонахождение мужчины неизвестно с 10 августа.

− Заявку получили пару часов назад. Мужчина имеет серьезные проблемы с памятью и со здоровьем. Нуждается в медикаментозном сопровождении и контроле со стороны близких. Он приехал в Новосибирск, города не знает. Вместе с сопровождающим мужчина находился в метро. По неудачному стечению обстоятельств сопровождающий зашел в вагон, и двери закрылись. Поезд уехал, а мужчина остался на платформе. Найти его по горячим следам не удалось, − рассказала Алеся Яблонских.

На место оперативно прибыли поисковики «Лизы Алерт». Но пенсионера уже нигде не было.

− Он либо сел в другой вагон, либо вышел где-то. Там сейчас будет работать полиция. Они начнут просматривать записи с камер видеонаблюдения, − добавила руководитель поискового отряда.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы.

Был одет в светло-серую рубашку с коротким рукавом, синие брюки, коричневые сандалии и кепку с надписью «КХЛ».

Если вам что-то известно о местонахождении Геннадия Харитонова, просим позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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