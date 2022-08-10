Жители Новосибирска пожаловались на нашествие черных жуков

Новосибирцев напугали большие черные жуки. Фото: Виктория МИНАЕВА

Новосибирцы пожаловались на нашествие крупных черных жуков. В разговоре с КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский рассказал, почему активизировались насекомые.

Как объяснил специалист, речь идет о жуках водолюбах и плавунцах.

– Возможно, жуков водолюбов и плавунцов видят чаще, чем обычно вследствие продолжительного и теплого лета, а также сокращения площади водоемов из-за недобора осадков. Каждый год эти насекомые в начале августа покидают родные водоемы и стремятся заселить новые для себя речки, озера и пруды. Какое-то время они скапливаются на берегу, чтобы обсохнуть, – сообщил в разговоре с КП-Новосибирск Алексей Яновский.

Биолог отметил, что в это время водолюбы и плавунцы становятся легкой добычей для птиц. Также их поджидают и другие опасности.

– К вечеру жуки взлетают и летят при скудном лунном освещении на запах новых для себя водоемов. При этом их сбивает с толку искусственное освещение. Они приземляются вблизи фонарей или гибнут у источников света после удара о препятствия, – добавил эксперт.

По словам ученого, в длину плавунцы могут достигать пяти сантиметров.

− Самый большой это окаймленный плавунец. Он может укусить, если наступить на него при купании или попытаться оторвать рукой от рыбы в снасти рыболова. И личинка с челюстями, и взрослый жук − зрелище устрашающее. Особенно когда они грызут еще живую рыбу, − рассказал Алексей Яновский.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber