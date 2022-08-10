Дожди придут в Новосибирск на выходные

Погода обещает быть теплой, но дождливой и ветреной. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирск вместе с выходными придут дожди. Окончание рабочей недели обещает быть еще солнечным и почти безоблачным, а уже с субботы столицу Сибири начнут заливать дожди.

— В четверг, 11 августа, ожидается теплая ночь +14…+16 градусов, днем жара поднимется до +27…+29 градусов. Преимущественно без осадков, ветер северо-восточный с порывами до 15 метров в секунду. В пятницу, 12 августа, ночью температура воздуха составит +14…+16 градусов, днем потеплеет до +25…+27 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду, — рассказали синоптики из Западно-Сибирского Гидрометцентра. — В субботу, 13 августа, ночью будет прохладно — +12…+16 градусов, днем температура воздуха повысится до +25…+27 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

Аналогичная погода будет и по области — теплая, но дождливая и ветреная.

Напомним, что из-за ливня в прошлые выходные Академгородок едва не ушел под воду. Затопило парковки и дома, у нескольких магазинов обрушились потолки из-за потоков воды.

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