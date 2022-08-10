В Новосибирске начали строить 600-метровый ливневый коллектор на улице Порт-Артурской

Коллектор будет готов до конца 2022 года. Фото: Мэрия Новосибирска.

В Ленинском районе Новосибирска началось строительство ливневого коллектора по улице Порт-Артурской. Он избавит от подтоплений улицы Титова, Станционную и прилегающие к ним территории и поможет обеспечить транспортную доступность. Этот коллектор – очередной этап реализации проекта «Городская электричка». Об этом сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Как отмечает мэр Новосибирска Анатолий Локоть, проблему отдаленности микрорайона «Чистая Слобода» решают, продлевая улицу Титова до пересечения с Порт-Артурской. В планах – дальнейшее строительство дороги до станции «Пригородный простор». Благодаря этому улица Титова станет частью большого проекта «Городская электричка».

– Но прежде чем приступить к этой задаче, необходимо построить полноценный коллектор, который будет отводить поверхностные стоки в очистные сооружения, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Градоначальник также отметил, что строительство локальных очистных сооружений и развитие сетей ливневой канализации позволит понизить уровень грунтовых вод и развивать территории, строить жильё и социально значимые объекты.

Мэр Анатолий Локоть проконтролировал ход строительства. Фото: Мэрия Новосибирска.

Подрядчик пообещал закончить ремонт досрочно, до конца 2022 года. В таком случае дорожную сеть микрорайона продолжат развивать уже со следующего года.

Коллектор длиной в 589 метров, который соединит ливневую канализацию «Чистой Слободы» и «Ереснинского», начали строить в июле этого года в рамках федеральной программы. Потоки воды пройдут через очистные сооружения перед тем, как попасть в озеро Южное. Бюджет проекта составил 147 миллиона рублей.

Как отмечает исполнительный директор компании «Сибстройпроект» Юрий Шабусов, сложность строительства заключается в высоких грунтовых водах. Для этого понижают уровень воды, используя горизонтальное бурение.

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