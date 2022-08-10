Жителям Новосибирской области порекомендовали снова носить маски в общественном транспорте

В Новосибирской области возвращают масочный режим. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области возвращают масочный режим в общественном транспорте. Пока он носит рекомендательный характер, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

– По итогам заседания оперативного штаба гражданам рекомендовано использование масок в общественном транспорте, работникам торговли и учреждений культуры – при нахождении на рабочих местах, – рассказали в пресс-службе.

Как отмечает глава новосибирского Управления Роспотребнадзора Александр Щербатов, в регионе за последнюю неделю выявлено более 800 заболевших. Чаще заражаются жители районов области.

Оперштаб беспокоится за детей – им скоро в школу, а родители вернутся из отпусков, и заболеваемость может вырасти многократно.

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