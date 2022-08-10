Экономист рассказал, почему сейчас не лучшее время для покупки жилья

По словам эксперта, чтобы в этом году спрос на квартиры вернулся к уровню прошлого года, необходимо, чтобы ипотечная ставка составляла 3-5%. Фото: Иван МАКЕЕВ

Экс-советник министра экономики РФ Евгений Надоршин рассказал, что сейчас покупать квартиры и автомобили не выгодно. Однако в ближайшие полтора года в связи со снижением спроса на эти покупки и снижением дохода россиян, цены на жилье и машины тоже должны упасть.

— 2023 год, скорее всего, мы тоже проведем в экономическом спаде, и эти деньги будут обеспечивать спокойствие и давать возможность выгодно их вложить. Рынок недвижимости «перегрет». И если вам кажется, что ставка по льготной ипотеке в 7% — это дешево, забудьте, — пояснил Евгений Надоршин изданию NEWS.ru.

По словам эксперта, чтобы в этом году спрос на квартиры вернулся к уровню прошлого года, необходимо, чтобы ипотечная ставка составляла 3-5%.

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